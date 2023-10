Обійдеться без Роналду. Інсайдер розкрив плани Мессі на міжсезоння в США

36-річний чемпіон світу не поповнюватиме трудову книжку новими записами. У найближчі місяці він зосередитися на виступах у складі збірної Аргентини та підготовці до сезону-2024 в МЛС.

Мессі відмовився від ідеї пограти в оренді. На семиразового володаря "Золотого м'яча" збиралися претендувати іспанська "Барселона" та аравійські клуби. Суверенний фонд Саудівської Аравії нібито вигадав спеціальний план, щоб відновити суперництво аргентинця з португальцем Роналду.

Утім, Мессі зосереджений на двох нинішніх командах – "Інтері Маямі" та Аргентині. Зокрема, у жовтні він запланував зіграти в складі "альбіселесте" проти збірних Парагваю і Перу, а в лавах "чапель" – проти "Шарлотта" (двічі). Натомість у листопаді аргентинець зустрінеться зі збірними Уругваю і Бразилії, а також візьме участь в азійському турне "Інтера Маямі".

Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



