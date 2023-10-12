Обійдеться без Роналду. Інсайдер розкрив плани Мессі на міжсезоння в США

Нападник американського "Інтера Маямі" Ліонель Мессі не розглядатиме варіанти з орендами в інші клуби під час паузи в Major League Soccer.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

36-річний чемпіон світу не поповнюватиме трудову книжку новими записами. У найближчі місяці він зосередитися на виступах у складі збірної Аргентини та підготовці до сезону-2024 в МЛС.

Мессі відмовився від ідеї пограти в оренді. На семиразового володаря "Золотого м'яча" збиралися претендувати іспанська "Барселона" та аравійські клуби. Суверенний фонд Саудівської Аравії нібито вигадав спеціальний план, щоб відновити суперництво аргентинця з португальцем Роналду.

Утім, Мессі зосереджений на двох нинішніх командах – "Інтері Маямі" та Аргентині. Зокрема, у жовтні він запланував зіграти в складі "альбіселесте" проти збірних Парагваю і Перу, а в лавах "чапель" – проти "Шарлотта" (двічі). Натомість у листопаді аргентинець зустрінеться зі збірними Уругваю і Бразилії, а також візьме участь в азійському турне "Інтера Маямі".

Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



More details: https://t.co/wAx81WIgn5 pic.twitter.com/UZA2tYWySs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.