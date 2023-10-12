Обойдется без Роналду. Инсайдер раскрыл планы Месси на межсезонье в США

Нападающий американского "Интера Майами" Лионель Месси не будет рассматривать варианты с арендами в другие клубы во время паузы в Major League Soccer.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера .

36-летний чемпион мира не пополнит трудовую книжку новыми записями. В ближайшие месяцы он будет сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Аргентины и подготовке к сезону-2024 в МЛС.

Месси отказался от идеи поиграть в аренде. На семикратного обладателя "Золотого мяча" собирались претендовать испанская "Барселона" и аравийские клубы. Суверенный фонд Саудовской Аравии якобы придумал специальный план , чтобы возобновить соперничество аргентинца с португальцем Роналду.

Месси, однако, сосредоточен на двух нынешних командах - "Интере Майами" и Аргентине. В частности, в октябре он запланировал сыграть в составе "альбиселесте" против сборных Парагвая и Перу, а в рядах "цапель" – против "Шарлотта" (дважды). В ноябре аргентинец встретится со сборными Уругвая и Бразилии, а также примет участие в азиатском турне "Интера Майами".

Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



More details: https://t.co/wAx81WIgn5 pic.twitter.com/UZA2tYWySs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.