Обойдется без Роналду. Инсайдер раскрыл планы Месси на межсезонье в США

36-летний чемпион мира не пополнит трудовую книжку новыми записями. В ближайшие месяцы он будет сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Аргентины и подготовке к сезону-2024 в МЛС.

Месси отказался от идеи поиграть в аренде. На семикратного обладателя "Золотого мяча" собирались претендовать испанская "Барселона" и аравийские клубы. Суверенный фонд Саудовской Аравии якобы придумал специальный план , чтобы возобновить соперничество аргентинца с португальцем Роналду.

Месси, однако, сосредоточен на двух нынешних командах - "Интере Майами" и Аргентине. В частности, в октябре он запланировал сыграть в составе "альбиселесте" против сборных Парагвая и Перу, а в рядах "цапель" – против "Шарлотта" (дважды). В ноябре аргентинец встретится со сборными Уругвая и Бразилии, а также примет участие в азиатском турне "Интера Майами".

Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



