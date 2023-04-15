Обещают соцпакет и не только. РФ ведет кампанию по поддержке мобилизации для восполнения потерь
Чтобы восполнить потери на войне против Украины, Россия начала проводить кампанию по поддержке мобилизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что активизация агитации в последнее время отмечается в Воронеже.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Центра национального сопротивления, захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций.
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