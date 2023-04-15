Обещают соцпакет и не только. РФ ведет кампанию по поддержке мобилизации для восполнения потерь

Чтобы восполнить потери на войне против Украины, Россия начала проводить кампанию по поддержке мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах", - пишет пресс-служба. Отмечается, что активизация агитации в последнее время отмечается в Воронеже.