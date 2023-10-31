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Обіцяють безкоштовне житло та виплати. Жителів Херсонської області закликають евакуюватися

Вівторок 31 жовтня 2023 22:23
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Обіцяють безкоштовне житло та виплати. Жителів Херсонської області закликають евакуюватися Ілюстративне фото: жителів Херсонської області закликають евакуюватися (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація продовжує систематично завдавати ударів по території Херсонської області. Українців закликають евакуюватись, щоб вберегти себе та близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Як розповіли в ОВА, жителів Херсонської області чекають у низці більш безпечних регіонів. Там для них створено умови для безпечного та комфортного проживання.

Українцям, які евакуюються, обіцяють безкоштовне житло та медичне забезпечення. Тако передбачено надання гуманітарної допомоги та грошових виплат. Можна отримати як психологічну допомогу, так і юридичну консультацію.

Під час евакуації необхідно взяти з собою документи, речі першої необхідності, при можливості кошти. Якщо потрібно - ліки.

Дізнатись деталі та поставити питання щодо евакуації можна за телефоном 0 800 101 102.

Обіцяють безкоштовне житло та виплати. Жителів Херсонської області закликають евакуюватися

Ситуація у Херсонській області

Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Днями російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Нагадаємо у вересні влада Херсонської області оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області.

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