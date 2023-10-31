Обещают бесплатное жилье и выплаты. Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться
Российская Федерация продолжает систематически наносить удары по территории Херсонской области. Украинцев призывают эвакуироваться, чтобы уберечь себя и близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Как рассказали в ОВА, жителей Херсонской области ждут в ряде более безопасных регионов. Там созданы условия для безопасного и комфортного проживания.
Эвакуируемым украинским обещают бесплатное жилье и медицинское обеспечение. Так предусмотрено предоставление гуманитарной помощи и денежных выплат. Можно получить как психологическую помощь, так и юридическую консультацию.
При эвакуации необходимо взять с собой документы, вещи первой необходимости, при возможности средства. Если нужно – лекарство.
Узнать детали и задать вопросы по эвакуации можно по телефону 0 800 101 102.
Ситуация в Херсонской области
Правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.
На днях российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.
Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.
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