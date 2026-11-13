Обіцяв зцілити дитину за 60 тисяч гривень: "магу Веліару" оголосили підозру

У Києві повідомили про підозру 27-річному чоловіку, який називав себе магом і пропонував платні обряди для лікування хвороб. Йдеться про Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар".

За даними слідства, він переконав матір 7-річного хлопчика з особливостями розвитку переказати йому 60 тисяч гривень за нібито допомогу дитині.

Чому жінка звернулася до "мага"

Жінка звернулася до чоловіка у травні 2025 року. Він обіцяв допомогти її синові за допомогою платних консультацій та дистанційних "обрядів". Хлопчик має тяжкий діагноз і розлади поведінки, які потребують корекційної підтримки фахівців, а не лікування магічними методами.

Слідство вважає, що чоловік скористався вразливим психологічним станом матері та заволодів її коштами. Жінка переказала йому загалом 60 тисяч гривень, однак обіцяна допомога не дала жодного результату.

Що відомо про його діяльність

За даними правоохоронців, підозрюваний створив сторінки на різних інтернет-платформах і пропонував там езотеричні послуги, зокрема зцілення від хвороб. Крім консультацій та "магічних" марафонів, він заробляв на продажу спеціальної атрибутики.

Зокрема, чоловік пропонував статуетки "золотого буйвола", який нібито допомагає мільйонерам, за 9 тисяч гривень, а також свічки для зняття "порчі" - по 1300 гривень.

Щоб залучити більше підписників, він також публікував розклади карт щодо перебігу війни. Серед його передбачень було й те, що киян перевозитимуть із правого берега на лівий баржами.

Яке покарання загрожує чоловікові

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний став відомим завдяки участі в телевізійних шоу. Правоохоронці не називають його імені, однак на оприлюднених фото та відео можна впізнати чоловіка - йдеться про Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар".

Поліція просить людей, які могли постраждати від його обіцянок зцілення чи іншої "магічної" допомоги, звертатися до Дарницького управління поліції.

Зазначимо, відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.