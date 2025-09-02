UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Обіцяв "вирішити" питання: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях

Фото: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Протягом тривалого часу посадовець вимагав від військовослужбовців гроші за вирішення різних службових питань – від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень.

Деталі справи

Повідомляється, що за винагороду фігурант справи обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів та уникненню відрядження в район бойових дій.

Розмір хабарів залежав від обставин та можливостей військовослужбовців – від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.

Під час реалізації однієї з "угод" заступник командира запропонував солдату, який повернувся після самовільного залишення частини, за тисячу доларів допомогти з переведенням на тилову посаду.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини хабаря - 500 доларів. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майора однієї з військових частин у Сумській області викрили на махінаціях з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій у Харківській області, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.

Також правоохоронці викрили чергову схему в армії. Тоді ж підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

