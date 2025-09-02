Обіцяв "вирішити" питання: замкомандира частини на Закарпатті викрили на хабарях

ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Протягом тривалого часу посадовець вимагав від військовослужбовців гроші за вирішення різних службових питань – від оформлення відпусток до приховування дисциплінарних порушень.
Повідомляється, що за винагороду фігурант справи обіцяв не повідомляти про самовільне залишення місця служби, сприяти переведенню до інших підрозділів та уникненню відрядження в район бойових дій.
Розмір хабарів залежав від обставин та можливостей військовослужбовців – від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.
Під час реалізації однієї з "угод" заступник командира запропонував солдату, який повернувся після самовільного залишення частини, за тисячу доларів допомогти з переведенням на тилову посаду.
Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання другої частини хабаря - 500 доларів. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майора однієї з військових частин у Сумській області викрили на махінаціях з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій у Харківській області, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.
Також правоохоронці викрили чергову схему в армії. Тоді ж підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.