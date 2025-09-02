Обещал "решить" вопрос: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках

ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов - от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений.
Сообщается, что за вознаграждение фигурант дела обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, способствовать переводу в другие подразделения и избежанию командировки в район боевых действий.
Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих - от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.
Во время реализации одной из "сделок" заместитель командира предложил солдату, который вернулся после самовольного оставления части, за тысячу долларов помочь с переводом на тыловую должность.
Правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части взятки - 500 долларов. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
