Общество Образование Деньги Изменения

Обещал "решить" вопрос: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках

Фото: замкомандира части на Закарпатье разоблачили на взятках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов - от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений.

Детали дела

Сообщается, что за вознаграждение фигурант дела обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, способствовать переводу в другие подразделения и избежанию командировки в район боевых действий.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих - от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.

Во время реализации одной из "сделок" заместитель командира предложил солдату, который вернулся после самовольного оставления части, за тысячу долларов помочь с переводом на тыловую должность.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части взятки - 500 долларов. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий в Харьковской области, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.

Также правоохранители разоблачили очередную схему в армии. Тогда же подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

