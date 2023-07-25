Вимагав 40 тисяч євро хабаря за закриття справи. У Чернівцях затримали поліцейського

У Чернівцях затримали поліцейського, який фабрикував кримінальні провадження. Зокрема, він вимагав 40 тисяч євро з місцевої жительки за закриття "справи ухилянтів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила корупційну схему в одному із підрозділів Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області.

У результаті спільних заходів затримано керівника слідчого відділення одного з райуправлінь регіону. Посадовець вимагав 40 тисяч євро з місцевої жительки за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття "справи ухилянтів".

Співробітники СБУ і ДБР задокументували одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч євро. Пізніше зловмисника затримали у Чернівцях під час передачі йому другої частини хабаря поблизу будинку потерпілої.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі службовою особою).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зокрема, перевіряється причетність до корупційної схеми керівництва регіонального підрозділу Національної поліції.

Виявлення "ухилянтів" в Україні

Нещодавно повідомлялось, що в Україні викрито ще 15 організаторів схем для "ухилянтів". Серед підозрюваних депутат Чернігівської міської ради.

Також колишнього службовця АТ "Мотор Січ" викрито на організації й сприянні незаконному переправленню "ухилянтів" через кордон.