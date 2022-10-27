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Обіцяв групу інвалідності. На хабарі затримано чиновника однієї з обласних прокуратур

Фото: СБУ затримала на хабарі чиновника однієї з обласних прокуратур (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки спільно з ГБР затримала на хабарі високопосадовця однієї з обласних прокуратур. За гроші він "гарантував" оформлення групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Під час війни чиновник обіцяв місцевому жителю своє сприяння у "прискореній" процедурі оформлення II групи інвалідності його батькові для ухилення останнього від мобілізації. Свою "послугу" прокурор оцінив у 7,5 тисячі доларів", - розповіли у відомстві.

Як встановило слідство, отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання із "позачерговою" видачею відповідних документів.

Правоохоронці затримали фігуранта після передачі усієї суми грошей.

Прокуратура відкрила провадження за двома статтями: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця у Броварському районі Київської області правоохоронці затримали в.о. начальника районної військової адміністрації та його радника на спробі одержання хабара у розмірі 350 тисяч гривень.

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