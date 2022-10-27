RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обещал группу инвалидности. На взятке задержан чиновник одной из областных прокуратур

Фото: СБУ задержала на взятке чиновника одной из областных прокуратур (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности совместно с ГБР задержала на взятке высокопоставленного чиновника одной из областных прокуратур. За деньги он "гарантировал" оформление группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время войны чиновник обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения последнего от мобилизации. Свою "услугу" прокурор оценил в 7,5 тысяч долларов", - рассказали в ведомстве.

Как установило следствие, полученные деньги он якобы должен был передать главе комиссии медико-социальной экспертизы для решения вопроса с "внеочередной" выдачей соответствующих документов.

Правоохранители задержали фигуранта после передачи всей суммы денег.

Прокуратура открыла производство по двум статьям: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце в Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПрокуратураСлужба безопасности Украинымошенническая схема