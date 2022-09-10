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Содействовали выезду за границу. Под Киевом задержали главу РВА и его советника на взятке

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 15:03
Содействовали выезду за границу. Под Киевом задержали главу РВА и его советника на взятке Фото: в Киевской области задержали главу РВА и его советника на взятке (иллюстрация/ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"По информации правоохранителей, должностные лица наладили коррупционную схему", - рассказал он.

В частности, вносили данные о лицах в информационную базу "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь границу. За это должностные лица требовали определенное вознаграждение", - рассказал он.

Как сообщалось, в Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

Напомним, в Запорожье задержали двух мужчин, которые организовали пересечение гражданами линии соприкосновения за деньги. К "схеме" причастны, в том числе, и чиновники.

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