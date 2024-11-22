Обіцяна система ППО NASAMS вже в Україні, - Міноборони Канади

На засіданні комітету Палати представників з питань оборони Блер повідомив, що протиракетна система NASAMS, за яку Канада пообіцяла заплатити 406 млн доларів майже два роки тому, вже "в руках українців".

"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань оперативної безпеки, але ми нарешті змогли здійснити постачання - і я думаю, що це матиме велике значення, тому що дозволить їм захищати громадян", - сказав канадський міністр.

Як зазначає видання, уряд Канади намагався прискорити постачання, використовуючи більшу закупівлю, яку здійснювали США.

Закупівля на суму 406 млн доларів була оголошена в січні 2023 року, але, як повідомило Міноборони у вересні, канадський уряд перерахував кошти Вашингтону лише в березні 2023 року для оплати системи та початку процесу.

США не могли розпочати переговори з виробниками, поки не отримали фінансування від Канади та не забезпечили собі необхідні кошти. Крім того, очікувалося схвалення Конгресу.