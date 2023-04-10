Обіцяли допомогти виїхати з Бахмута: СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші з українців

Повідомляється, що за різні суми ділки "гарантували" жителям вивезти їх до безпечніших регіонів України. Середня вартість таких "послуг" становила 30 тисяч гривень.

Зазначається, що в основному шахраї "роздавали" свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей. Для цього вони використовували групи у соцмережах та популярних месенджерах.

У своїх клієнтів шахраї брали "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, які були оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкуватися з потерпілими та більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн гривень.

СБУ повідомляє, що ще однією "цільовою аудиторією" зловмисників були чоловіки призовного віку. За "окрему плату" вони обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

У результаті спецоперації у різних областях України затримали одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирської області, який безпосередньо контактував з клієнтами та пропонував їм "умови" для евакуації.

За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн ЄС.

Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох регіонах України виявили:

мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

10 банківських карток, на які шахраї отримували гроші від потерпілих.

Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирської області, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.