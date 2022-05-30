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Обильные ливни и оползни в Бразилии: 56 человек погибли, около 4 тысяч лишились крова

Оползни в Бразилии (Фото: globeecho.com)
Автор: Константин Широкун

По меньшей мере, 56 человек погибли и 25 бразильцев получили ранения в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку из-за проливных дождей в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Еще около 60 человек пропали без вести и 25 получили ранения. Также более 3900 человек потеряли свои дома из-за разрушительных ливней. Некоторые из смертей были вызваны оползнями в районе Большого Ресифи. В самом городе Ресифи открылись школы для размещения перемещенных лиц.

В последние дни северо-восток Бразилии страдает от исключительно большого количества осадков. В некоторых районах за 24 часа выпала месячная норма. Сильные дожди неоднократно обрушивались на Бразилию в последние месяцы. В декабре из-за ливней в соседнем штате Баия прорвало две плотины, в результате чего погибли десятки людей и были затоплены целые улицы.

Напомним, что Федеральный сенат Бразилии официально признал Голодомор в Украине геноцидом. Соответствующий законопроект был подан сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания.

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Бразилия