Рясні зливи і зсуви в Бразилії: 56 людей загинули, близько 4 тисяч позбулися даху

Щонайменше, 56 людей загинули і 25 бразильців отримали поранення в північно-східному бразильському штаті Пернамбуку через проливні дощі в минулі вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ще близько 60 людей зникли безвісти й 25 отримали поранення. Також понад 3900 людей втратили свої будинки через руйнівні зливи. Деякі зі смертей були викликані зсувами в районі Великого Ресіфі. У самому місті Ресіфі відкрилися школи для розміщення переміщених осіб.
В останні дні північний схід Бразилії страждає від виключно великої кількості опадів. У деяких районах за 24 години випала місячна норма. Сильні дощі неодноразово обрушувалися на Бразилію в останні місяці. У грудні через зливи в сусідньому штаті Баїя прорвало дві греблі, в результаті чого загинули десятки людей і були затоплені цілі вулиці.
Нагадаємо, що Федеральний сенат Бразилії офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом. Відповідний законопроект був поданий сенатором Альваро Діасом, і схвалений під час засідання.
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