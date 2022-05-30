RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рясні зливи і зсуви в Бразилії: 56 людей загинули, близько 4 тисяч позбулися даху

Зсуви в Бразилії (Фото: globeecho.com)
Автор: Константин Широкун

Щонайменше, 56 людей загинули і 25 бразильців отримали поранення в північно-східному бразильському штаті Пернамбуку через проливні дощі в минулі вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ще близько 60 людей зникли безвісти й 25 отримали поранення. Також понад 3900 людей втратили свої будинки через руйнівні зливи. Деякі зі смертей були викликані зсувами в районі Великого Ресіфі. У самому місті Ресіфі відкрилися школи для розміщення переміщених осіб.

В останні дні північний схід Бразилії страждає від виключно великої кількості опадів. У деяких районах за 24 години випала місячна норма. Сильні дощі неодноразово обрушувалися на Бразилію в останні місяці. У грудні через зливи в сусідньому штаті Баїя прорвало дві греблі, в результаті чого загинули десятки людей і були затоплені цілі вулиці.

Нагадаємо, що Федеральний сенат Бразилії офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом. Відповідний законопроект був поданий сенатором Альваро Діасом, і схвалений під час засідання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия