Обворовали счета мариупольцев на 100 млн гривен. СБУ задержала группу мошенников
Служба безопасности задержала мошенников, которые обокрали счета жителей Мариуполя почти на 100 млн гривен. Злоумышленники работали в интересах РФ и пытались вывести туда награбленные средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Там рассказали, что к организации схемы причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб. Руководили мошенниками лица, приближенные к главарю "ДНР" Денису Пушилину.
По данным правоохранителей, злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для прохождения идентификации они использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.
Мошенники пользовались данными почти 4 тысяч местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ, и имеющих сбережения в финучреждениях Украины.
Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через Интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.
При этом к обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания "руководителей".
В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников группировки. Во время обысков в 8 областях у мошенников изъяли оборудование, обеспечивающее проведение сделок. Также наложен арест на похищенные средства - почти 65 млн гривен.
Фото: СБУ разоблачила мошенников, обворовавших счета мариупольцев (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.
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