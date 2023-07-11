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Обидва - злочинці. В США прокоментували зустріч Пригожина та Путіна

Фото: речник Державного департаменту США Меттью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина свідчить лише про те, що вони обидва - військові злочинці.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що оцінки США щодо стану в РФ після "бунту" Пригожина не змінились.

"У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє - особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні", - зазначив Міллер.

Він також заявив про переконання, що історія з Пригожиним не закінчилась і матиме продовження.

Зустріч Путіна і Пригожина

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву. Однак, дійти він так і не встиг - у ситуацію втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і вмовив Пригожина здатись. Після ватажок "Вагнера" нібито "пішов в Білорусь".

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".

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ВагнерівціЄвген ПригожинДержавний департамент США