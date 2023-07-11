Обидва - злочинці. В США прокоментували зустріч Пригожина та Путіна

Він зазначив, що оцінки США щодо стану в РФ після "бунту" Пригожина не змінились.

"У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє - особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні", - зазначив Міллер.

Він також заявив про переконання, що історія з Пригожиним не закінчилась і матиме продовження.

Зустріч Путіна і Пригожина

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву. Однак, дійти він так і не встиг - у ситуацію втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і вмовив Пригожина здатись. Після ватажок "Вагнера" нібито "пішов в Білорусь".

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.