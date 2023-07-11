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Оба - преступники. В США прокомментировали встречу Пригожина и Путина

Фото: представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Встреча российского диктатора Владимира Путина и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина свидетельствует лишь о том, что они оба - военные преступники.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что оценки США по состоянию в РФ после "бунта" Пригожина не изменились.

"В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба - лица, которые совершали беспредел и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине", - отметил Миллер.

Он также заявил об убеждении, что история с Пригожиным не закончилась и будет продолжена.

Встреча Путина и Пригожина

Напомним, что несколько недель назад Пригожин объявил демарш против российского военного руководства и пошел маршем на Ростов-на-Дону, а затем и на Москву. Однако дойти он так и не успел - в ситуацию вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и уговорил Пригожина сдаться. После предводитель "Вагнера" якобы "ушел в Беларусь".

А 10 июля появилась информация, что Пригожин встретился с Путиным, а также на встрече присутствовали командиры "Вагнера" и путинские силовики. Тогда российский президент заявил, что "выслушал объяснения" от наемников и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

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ВагнеровцыЕвгений ПригожинГосударственный департамент США