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В обход Приднестровья. Из Одесской области запустят поезда в Молдову

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Воскресенье 21 августа 2022 21:45
В обход Приднестровья. Из Одесской области запустят поезда в Молдову Фото: из Одесской области запустят поезда в Молдову (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одесской области достроили участок железной дороги, соединяющий Украину и Молдову. Колея проходит между населенными пунктами Березино и Бессарабяска - в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.

Железнодорожное сообщение будет запущено уже завтра, 22 августа. Сначала по пути пустят грузовые поезда.

Спину добавил, что строительство 23 км железной дороги продолжалось в течение двух месяцев.

Как сообщалось ранее, в Одесской области пограничники задержали троих мужчин, которые пытались пробраться в Молдову, чтобы избежать призыва.

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Одесса Молдова Приднестровье
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