В обход Приднестровья. Из Одесской области запустят поезда в Молдову

Фото: из Одесской области запустят поезда в Молдову (facebook.com/SpinuAndreiMD)

В Одесской области достроили участок железной дороги, соединяющий Украину и Молдову. Колея проходит между населенными пунктами Березино и Бессарабяска - в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.

Железнодорожное сообщение будет запущено уже завтра, 22 августа. Сначала по пути пустят грузовые поезда. Спину добавил, что строительство 23 км железной дороги продолжалось в течение двух месяцев.