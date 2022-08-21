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В обхід Придністров'я. З Одеської області запустять поїзди в Молдову

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Неділя 21 серпня 2022 21:45
В обхід Придністров'я. З Одеської області запустять поїзди в Молдову Фото: з Одеської області запустять поїзди в Молдову (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Колія проходить між населеними пунктами Березине та Бесарабяска - в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

Залізничне сполучення буде запущено вже завтра, 22 серпня. Спочатку колією пустять вантажні поїзди.

Спину додав, що будівництва 23 км залізниці тривало протягом двох місяців.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися пробратися в Молдову, щоб уникнути призову.

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