Обговорюють не лише Україну: ЗМІ розкрили таємну частину перемовин США і РФ

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів, російська газова компанія "Новатек", яка частково підпадає під санкції США, могла приховано фінансувати американський стартап Polar LNG.

Компанія планує видобувати та експортувати скраплений природний газ з Аляски. Саме цей проєкт обговорювали американські та російські переговірники.

Ба більше, вказано, що Путін особисто порушував це питання під час зустрічей зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Водночас доказів того, що американські представники знали про можливі зв'язки Polar LNG з "Новатек", немає.

Колишній генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл, який залишив посаду у вересні, розповів, що спочатку вважав джерелом фінансування стартапу компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте пізніше він дізнався про ймовірну пряму участь російської компанії у фінансуванні проєкту.

Про ризики також свідчили юридичні меморандуми, підготовлені фірмою Baker Botts. У них ішлося про занепокоєння американських посадовців можливим порушенням санкцій.

"Це не лише незаконно, а й суперечить інтересам США - дозволяти російським технологіям контролювати комерційне освоєння арктичного газу на Північному узбережжі Аляски", - заявив Ріддл.

Як пише The New York Times, наприкінці серпня в Абу-Дабі відбулася зустріч представників Polar LNG та її материнської компанії Tech Wave Industrial Projects Management із керівниками "Новатек". Згідно з повідомленнями, які отримало видання, російська сторона обговорювала можливість виділення до 15 млн доларів на американський проєкт.

На початку вересня заступник голови "Новатек" Денис Соловйов написав Ріддлу, що на зустрічі в Абу-Дабі ухвалили всі необхідні рішення. Він також зазначив, що перші 5 млн доларів мали надійти того ж дня.

Невдовзі після цього Ріддл і ще двоє топменеджерів Polar LNG залишили компанію. За словами колишнього керівника, вони закликали американську адміністрацію перевірити інформацію про можливе російське фінансування. У Polar LNG назвали Ріддла незадоволеним колишнім співробітником і повідомили про розслідування претензій на його адресу. "Новатек", зі свого боку, заявила про намір отримати статус міноритарного акціонера проєкту.

Задум передбачає встановлення біля узбережжя Аляски великої морської платформи для скраплення природного газу, який утворюється як побічний продукт нафтовидобутку. Нині місцеві компанії переважно закачують цей газ назад у надра, оскільки не мають достатніх можливостей для його транспортування.

Водночас реалізація проєкту потребуватиме численних дозволів, а можливі зв'язки з "Новатек" ускладнюють його через чинні санкції. Серед інших перешкод - технічні проблеми, екологічні ризики та конкуренція з масштабнішим проєктом будівництва газопроводу, вартість якого оцінюють у 50 млрд доларів.

Колишній американський дипломат Джеффрі Паєтт різко розкритикував цю ініціативу. На його думку, вона створює ризики для довкілля, економіки та геополітичних інтересів США. Він також застеріг, що така співпраця може створити враження, ніби Володимир Путін зможе уникнути наслідків своїх дій.