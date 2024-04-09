Обговорять допомогу Україні. Глава МЗС Британії зустрінеться із Держсекретарем США

Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.

"Успіх України та невдача (Володимира – ред.) Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - заявив Кемерон.

Він також наголосив, що важливо продемонструвати керівникам РФ, що агресія не окупається.

"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав він.

У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів.

Повідомляється, що під час візиту до США глава МЗС Британії також наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".