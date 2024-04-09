Обсудят помощь Украине. Глава МИД Британии встретится с Госсекретарем США

На прошлой неделе Кэмерон заявил, что встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном и призовет его инициировать голосование за выделение необходимого пакета средств Украине.

"Успех Украины и неудача (Владимира – ред.) Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", - заявил Кэмерон.

Он также подчеркнул, что важно продемонстрировать руководителям РФ, что агрессия не окупается.

"Альтернатива только подтолкнет Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет ясно услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", - добавил он.

В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как республиканцев, так и демократов.

Сообщается, что в ходе визита в США глава МИД Британии также подчеркнет важность усиления экономического давления на Россию и оказания Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой ей для того, чтобы удержать линию в этом году и перейти в наступление в 2025 году".