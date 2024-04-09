Обсудят помощь Украине. Глава МИД Британии встретится с Госсекретарем США

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сегодня, 9 апреля, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время поездки в Вашингтон, чтобы оказать давление на законодателей в Конгрессе и призвать их принять пакет помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе Кэмерон заявил, что встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном и призовет его инициировать голосование за выделение необходимого пакета средств Украине.
"Успех Украины и неудача (Владимира – ред.) Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", - заявил Кэмерон.
Он также подчеркнул, что важно продемонстрировать руководителям РФ, что агрессия не окупается.
"Альтернатива только подтолкнет Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет ясно услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", - добавил он.
В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как республиканцев, так и демократов.
Сообщается, что в ходе визита в США глава МИД Британии также подчеркнет важность усиления экономического давления на Россию и оказания Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой ей для того, чтобы удержать линию в этом году и перейти в наступление в 2025 году".
Что предшествовало
Ранее стало известно, что Кэмерон посетит США и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он хочет обсудить помощь Украине.
Глава МИД Британии заявил, что министры иностранных дел стран Европы должны оказать давление на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, чтобы он вынес на голосование законопроект с помощью Украине на 60 млрд долларов.
Перед поездкой в США Кэмерон также призвал другие страны НАТО ускорить работу по отправке Украине оружия, срок годности которого истекает.
Также, по его словам, странам Запада необходимо "надавить" на свои министерства финансов, чтобы они разрешили конфискацию российских активов в пользу Украины любыми способами.
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