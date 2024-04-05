Кемерон анонсував зустріч зі спікером Джонсоном: закликатиме прийняти допомогу Україні

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон відвідає США і зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він хоче обговорити допомогу Україні.

"Спікер Джонсон може зробити це в Конгресі. Я збираюся зустрітися з ним наступного тижня і сказати, що нам потрібні ці гроші, Україні потрібні ці гроші", - зазначив Кемерон.

Він нагадав, що Британія та Європейський союз виділили гроші для України цього року. Це мають зробити і США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у лютому Сенат схвалив законопроект, в якому передбачена допомога Україні близько 60 млрд доларів. Після цього документ "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на розгляд. Він хоче, щоб у законопроекті також були більш жорсткі заходи для охорони американського кордону від мігрантів.

Таким чином США вже кілька місяців практично не передають озброєння Україні. Це, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, впливає на ситуацію на лінії фронту.

Зазначимо, щоб США відновили допомогу Україні, необхідно, щоб відповідний законопроект підтримали обидві палати Конгресу, після чого документ має підписати президент США Джо Байден.

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