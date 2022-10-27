Обговорили "взаємний інтерес": у Китаї розповіли подробиці дзвінка Шойгу

У Міністерстві оборони Китаю прозвітували про переговори з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони КНР Тана Кефея, передає Global Times.
Так, за його словами, міністр оборони Китаю Вей Фенхе нещодавно провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб "обмінюватися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".
Виступаючи на щомісячному брифінгу в четвер, 27 жовтня, офіційний представник міністерства оборони полковник Тан Кефей не повідомив жодних подробиць.
Як повідомлялося, 26 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів чергові розмови з колегами з Китаю та Індії, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" із використанням якоїсь "брудної бомби".
Крім того, МЗС Росії використало фото словенських урядових організацій 10-річної давності як доказ того, що Україна нібито планує створити "брудну бомбу".
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