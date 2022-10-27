Обговорили "взаємний інтерес": у Китаї розповіли подробиці дзвінка Шойгу

У Міністерстві оборони Китаю прозвітували про переговори з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони КНР Тана Кефея, передає Global Times .

Так, за його словами, міністр оборони Китаю Вей Фенхе нещодавно провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб "обмінюватися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".

Виступаючи на щомісячному брифінгу в четвер, 27 жовтня, офіційний представник міністерства оборони полковник Тан Кефей не повідомив жодних подробиць.