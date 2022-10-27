Обсудили "взаимный интерес": в Китае рассказали подробности звонка Шойгу

В Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны КНР Тана Кэфэя, передает Global Times.
Так, по его словам, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ недавно провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы "обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Выступая на ежемесячном брифинге в четверг, 27 октября, официальный представитель министерства обороны полковник Тан Кэфэй не сообщил больше никаких подробностей.
Как сообщалось, 26 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел очередные разговоры с коллегами из Китая и Индии, которым рассказал о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием некой "грязной бомбы".
Кроме того, МИД России использовало фото словенских правительственных организаций 10-летней давности в качестве доказательства того, что Украина якобы планирует создать "грязную бомбу".
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