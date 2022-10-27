Обсудили "взаимный интерес": в Китае рассказали подробности звонка Шойгу

В Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны КНР Тана Кэфэя, передает Global Times.

Так, по его словам, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ недавно провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы "обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес". Выступая на ежемесячном брифинге в четверг, 27 октября, официальный представитель министерства обороны полковник Тан Кэфэй не сообщил больше никаких подробностей.