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Обговорили відновлення інфраструктури після атаки РФ 17 листопада: Зеленський провів Ставку

Понеділок 25 листопада 2024 17:32
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Обговорили відновлення інфраструктури після атаки РФ 17 листопада: Зеленський провів Ставку Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів Ставку верховного головнокомандувача. Темою було відновлення інфраструктури України після атаки 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, на Ставці він заслухав доповідь від представників Міністерства енергетики, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі.

"Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів", - розповів Зеленський.

Він також розповів, що обговорювалось питання газової інфраструктури та генерації - атомної, гідро- та теплової. Було обговорено питання щодо того, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну.

"Була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - написав Зеленський.

Президент зауважив, що на Ставці була також доповідь від Міністерства оборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів.

Російські атаки по території України

17 листопада Росія здійснила черговий масований обстріл території України, завдавши ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Унаслідок атаки в декількох регіонах зафіксовано руйнування та перебої з електропостачанням.

В Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії. Наразі йде відновлення інфраструктури.

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