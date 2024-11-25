Обсудили восстановление инфраструктуры после атаки РФ 17 ноября: Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Темой было возобновление инфраструктуры Украины после атаки 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, на Ставке он заслушал доклад от представителей Министерства энергетики, "Нефтегаза" и всех ключевых участников отрасли.

"Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов", - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждался вопрос газовой инфраструктуры и генерации – атомной, гидро- и тепловой. Был обсужден вопрос, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину.

"Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы", - написал Зеленский.

Президент отметил, что на Ставке был также доклад Министерства обороны относительно контрактирования и авансирования для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов.

Российские атаки по территории Украины

17 ноября Россия осуществила очередной массированный обстрел территории Украины, нанеся удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. В результате атаки в нескольких регионах зафиксированы разрушения и перебои с электроснабжением.