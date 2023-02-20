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Обговорили наступні місяці війни. Салліван розкрив деталі переговорів Зеленського з Байденом

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Понеділок 20 лютого 2023 17:59
Обговорили наступні місяці війни. Салліван розкрив деталі переговорів Зеленського з Байденом Фото: президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден та його український колега Володимир Зеленський у ході перемовин були зосереджені на обговоренні наступних місяців бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Байден під час свого візиту був дуже сконцентрований на тому, щоб максимально використати свій час в Україні, який був обмеженим.

Зокрема, лідер США хотів обговорити бачення 2023 року та дійти спільного розуміння цілей з українським колегою.

"(Байден та Зеленський - ред.) приділили час обговоренню майбутніх місяців з погляду поля бою та того, які можливості необхідні Україні для досягнення успіху на полі бою… Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, гуманітарній сфері та економічній підтримці. Вони також говорили про політичну сторону цього питання", - розповів Салліван.

Він зазначив, що Байден був схвильований під час своєї поїздки до України, оскільки він вважав такий візит важливим моментом.

"Чесно кажучи, поїздка з Вашингтона була поїздкою, наповненою реальним очікуванням того, що це важливий момент, і що президент відповідає моменту і відчуває, що він має важливу місію, і він прагне її виконати", - уточнив Салліван.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Україну з робочим візитом.

Зокрема, він провів зустріч із Зеленським, після якої лідери відповіли на запитання журналістів.

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