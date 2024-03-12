Обговорили нагальні проблеми українських захисників. Єрмак поговорив із Салліваном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського.

У розмові лідери обговорили ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Керівник офісу президента України наголосив на важливості якнайшвидшого схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги, якого дуже потребують українські війська.

Єрмак висловив подяку за недавню промову президента США Джо Байдена в Конгресі під час щорічного послання щодо необхідності підтримки України у протистоянні з російською агресією.

Керівник офісу президента України подякував адміністрації Байдена, обидвом палатам Конгресу, обидвом партіям та всьому американському народу за незмінну підтримку України у боротьбі за свою незалежність, територіальну цілісність та свободу та демократичні цінності в Європі.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців не надають Україні військової та фінансової допомоги. Це пов'язано з тим, що гроші на це й досі не виділив Конгрес.

Раніше ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у разі не надання допомоги Україна ризикує втратити більше територій.

Раніше ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, країна не зможе відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.