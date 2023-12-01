ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обговорили чутливі питання. Зеленський провів нараду з Умєровим і його заступником

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 19:45
UA EN RU
Обговорили чутливі питання. Зеленський провів нараду з Умєровим і його заступником Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 грудня, провів нараду з главою Міноборони України Рустемом Умєровим і його першим заступником Олександром Павлюком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу України у Facebook.

"Провів кілька важливих нарад. Міністр оборони, його перший заступник", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, на нараді обговорювали спеціальні, чутливі та непублічні питання.

Йдеться про забезпечення Збройних сил України.

"Плюс підготовча нарада перед наступним тижнем. Запланована участь України у значущих заходах, зокрема міжнародних", - додав Зеленський.

Діяльність Умєрова у Міноборони

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров провів чергову телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом.

Вони обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення можливостей української армії.

Також сьогодні Кабінет міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умерова. Ним став Віталій Половенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ
Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною, - ДПСУ
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно