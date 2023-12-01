Обговорили чутливі питання. Зеленський провів нараду з Умєровим і його заступником

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 грудня, провів нараду з главою Міноборони України Рустемом Умєровим і його першим заступником Олександром Павлюком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу України у Facebook.

"Провів кілька важливих нарад. Міністр оборони, його перший заступник", - йдеться у повідомленні. За словами президента, на нараді обговорювали спеціальні, чутливі та непублічні питання. Йдеться про забезпечення Збройних сил України. "Плюс підготовча нарада перед наступним тижнем. Запланована участь України у значущих заходах, зокрема міжнародних", - додав Зеленський. Діяльність Умєрова у Міноборони Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров провів чергову телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Вони обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення можливостей української армії. Також сьогодні Кабінет міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умерова. Ним став Віталій Половенко.