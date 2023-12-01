Обсудили чувствительные вопросы. Зеленский провел совещание с Умеровым и его заместителем
Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, провел совещание с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и его первым заместителем Александром Павлюком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Facebook.
"Провел несколько важных совещаний. Министр обороны, его первый заместитель", - говорится в сообщении.
По словам президента, на совещании обсуждали специальные, чувствительные и непубличные вопросы.
Речь идет об обеспечении Вооруженных сил Украины.
"Плюс подготовительное совещание перед следующей неделей. Запланировано участие Украины в значимых мероприятиях, в том числе международных", - добавил Зеленский.
Деятельность Умерова в Минобороны
Недавно министр обороны Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом.
Они обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии.
Также сегодня Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.
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