Обговорили безпеку у Чорному морі. Кулеба зустрівся із главою МЗС Болгарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Болгарії Марією Габріел питання посилення безпеки у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Змістовна зустріч з моєю болгарською колегою Марією Ґабріель щодо шляхів подальшого розвитку нашої двосторонньої співпраці. Я попросив Марію передати нашу вдячність болгарському парламенту за прийняття рішень на підтримку України", - розповів Кулеба.

Він також зауважив, що було обговорено українсько-болгарське партнерство, яке важливе для підтримання регіональної стабільності та зміцнення безпеки в Чорному морі. Адже це безпосередньо може вплинути на мир в Європі.

Успіхи України у Чорному морі

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що росіяни поступово втрачають контроль над Чорним морем та відступають у східну акваторію.

Це відбувалося на тлі низки успішних ударів українських захисників, під час яких було знищено кораблі Чорноморського флоту РФ та штаб Чорноморського флоту у Севастополі.

Зокрема, для атак застосовували надводні дрони Служби безпеки України Sea Baby. Зеленський зазначав, що створення першого у світі флоту морських безпілотників призвело до того, що Росія не може використовувати Чорне море як плацдарм.

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