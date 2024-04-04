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Обсудили безопасность в Черном море. Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

Четверг 04 апреля 2024 20:56
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Обсудили безопасность в Черном море. Кулеба встретился с главой МИД Болгарии Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэл вопрос об усилении безопасности в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Содержательная встреча с моей болгарской коллегой Марией Габриэль относительно путей дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Я попросил Марию передать нашу благодарность болгарскому парламенту за принятие решений в поддержку Украины", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что было обсуждено украинско-болгарское партнерство, важное для поддержания региональной стабильности и укрепления безопасности в Черном море. Ведь это может напрямую повлиять на мир в Европе.

Успехи Украины в Черном море

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне постепенно теряют контроль над Черным морем и отступают в восточную акваторию.

Это происходило на фоне успешных ударов украинских защитников, во время которых были уничтожены корабли Черноморского флота РФ и штаб Черноморского флота в Севастополе.

В частности, для атак применяли надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby. Зеленский отмечал, что создание первого в мире флота морских беспилотников привело к тому, что Россия не может использовать Черное море как плацдарм.

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