Обгонит Илона Маска: компания Synchron в этом году опробует мозговые импланты

Synchron также получила одобрение и от конкурентов, таких как компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю Илону Маску.

Прежде чем запустить масштабную эксплуатацию имплантов, экспертам придется доказать, что их устройство является безопасным и эффективным.

Компания Stentrode также начала свои собственные испытания. Согласно медицинским данным, двум из четырех пациентов удалось управлять компьютером после того, как врачи присоединили им импланты к коре головного мозга.

В конце концов, Stentrode несколько уникальнее других компаний. Оказалось, что эксперты планируют попытаться ввести имплант через кровеносный сосуд в основании шеи и трансплантировать его в другой сосуд, который расположенный в мозге.