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Обгонить Ілона Маска: компанія Synchron цього року випробує мозкові імпланти

Автор: Сергій Пишкін

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило компанії Synchron випробувати мозкові імпланти на людях. Експерти планують випробувати новітній пристрій на людях, які страждають від паралічу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FDA.

Synchron також отримала схвалення й від конкурентів, таких як компанія Neuralink, що належить підприємцю Ілону Маску.

Перш ніж запустити масштабну експлуатацію імплантів, експертам доведеться довести, що їх пристрій є безпечним й ефективним.

Компанія Stentrode також розпочала власні випробування. Згідно з медичними даними, двом із чотирьох пацієнтів вдалося керувати комп’ютером після того, як лікарі приєднали їм імпланти до кори головного мозку.

Зрештою, Stentrode є дещо унікальнішою за інші компанії. Виявилося, що експерти планують спробувати ввести імплант через кровоносну судину в основі шиї й трансплантувати її до іншої судини, що розташована в мозку.

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наукаИлон Маск