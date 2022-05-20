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ВОЗ созывает экстренное совещание экспертов из-за вспышки оспы обезьян

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Женева, Пятница 20 мая 2022 14:42
ВОЗ созывает экстренное совещание экспертов из-за вспышки оспы обезьян Фото: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за оспы обезьян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает группу экспертов на экстренное совещание. Они обсудят вспышку оспы обезьян в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что основными темами разговора будут способы распространения вируса и ситуация с вакцинацией.

Напомним, данное заболевание распространено в странах Центральной и Западной Африки. Оно передается при тесном контакте с инфицированными грызунами. Однако в начале мая первые случаи оспы обезьян были зафиксированы в нескольких странах Европы и Северной Америки. В частности, в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Швеции, Франции, США и Канаде.

Симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль и боль в мышцах, а также сыпь, которая начинается на лице и распространяется на все тело. Уровень смертности от оспы обезьян колеблется от 4 до 22%.

Сегодня мы сообщали, что первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Германии.

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ВОЗ Оспа обезьян
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