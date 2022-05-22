Обезьянья оспа в Европе: названы основные симптомы

Вспышка оспы обезьян охватывает все больше стран в Европе. Министерство здравоохранения Украины назвало основные симптомы заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.
На начальном этапе оспа обезьян проявляется у человека повышением температуры, головными болями, увеличением лимфатических узлов, болями в спине и мышцах, а также сильной слабостью. Как правило, эти симптомы продолжаются до 5 дней.
После этого на коже появляется сыпь. В 95% случаях она возникает на лице, а потом распространяется на другие части тела.
Первичным местом появления сыпи могут быть половые органы, если передача инфекции произошла половым путем. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов.
Сыпь может сопровождаться сильным зудом. Затем проходит несколько стадий. До полного исчезновения корочек, которые возникают на высыпаниях, может пройти до трех недель.
В Минздраве призвали не паниковать относительно вспышки оспы обезьян. Там отметили, что в Украине случаи заражения этой инфекцией не зафиксированы. В ведомстве пообещали сообщить новую информацию о заболевании по мере ее появления.
Фото: основные симптомы оспы обезьян (facebook.com/moz.ukr)
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире зафиксировано 80 подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян.
Отметим, о случаях заболевания обезьяньей оспой сообщили в Австралии, Бельгии, Греции, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.
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