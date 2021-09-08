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Обезвредили "террористов" и освободили "заложников": СБУ провела учения на Закарпатье

Автор: Тиберий Юрик

Служба безопасности Украины в Закарпатской области провела тактико-специальные учения на базе аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что по легенде, "террористы" захватили вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватили заложников.

"Террористы" требовали бронированный "инкассаторский" автомобиль с миллионом долларов США наличными и шесть бронежилетов. Также они настаивали на официальном заявлении главы Закарпатской ОГА о признании операции Объединенных сил "гражданской войной", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

Как сообщили силовики, в учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, что Служба безопасности Украины провела силовую фазу учений по противодействию диверсійним и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

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Служба безопасности УкраиныЗакарпатская область