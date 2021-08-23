Захватили "диверсанта" и обнаружили арсенал. СБУ проводит масштабные учения на Донбассе

Служба безопасности Украины провела силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки проводились на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Указано, что на этот раз учения проходили в пяти городах района операции Объединенных сил: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Отмечено, что учения были в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

По информации пресс-центра, силовики отработали:

задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;

перехват преступников, бежавших из города;

меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);

захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;

ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Известно, что во время тренировок был обнаружен схрон с оружием, а именно:

три ручных противотанковых гранатомета-РПГ-22,

два ручных противотанковых гранатомета РПГ - 26,

ручной противотанковый гранатомет РПГ-18,

мину МОН-50,

три гранаты РГД-5,

две гранаты Ф-1,

семь взрывателей,

почти четыре тысячи патронов калибра 5,45,

20 патронов калибра 7,62.

Как сообщили силовики, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Указано, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

В ведомстве добавляют, что учения будут продолжаться до начала сентября.