Захватили "диверсанта" и обнаружили арсенал. СБУ проводит масштабные учения на Донбассе
Служба безопасности Украины провела силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировки проводились на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Указано, что на этот раз учения проходили в пяти городах района операции Объединенных сил: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Отмечено, что учения были в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.
По информации пресс-центра, силовики отработали:
- задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;
- перехват преступников, бежавших из города;
- меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);
- захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;
- ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.
Известно, что во время тренировок был обнаружен схрон с оружием, а именно:
- три ручных противотанковых гранатомета-РПГ-22,
- два ручных противотанковых гранатомета РПГ - 26,
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-18,
- мину МОН-50,
- три гранаты РГД-5,
- две гранаты Ф-1,
- семь взрывателей,
- почти четыре тысячи патронов калибра 5,45,
- 20 патронов калибра 7,62.
Как сообщили силовики, схрон обустроил боевик в 2014 году. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Указано, что участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
В ведомстве добавляют, что учения будут продолжаться до начала сентября.