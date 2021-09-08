Знешкодили "терористів" та звільнили "заручників": СБУ провела навчання на Закарпатті

Повідомляється, що за легендою, "терористи" захопили гелікоптер в аеропорту, забарикадувалася в ньому і захопили заручників.

"Терористи" вимагали броньований "інкасаторський" автомобіль з мільйоном доларів США готівкою та шість бронежилетів. Також вони наполягали на офіційній заяві очільника Закарпатської ОДА про визнання операції Об’єднаних сил "громадянською війною", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої знешкодили "терористів" та звільнили "заручників".

Як повідомили силовики, у навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Збройних Сил, Національної поліції, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.