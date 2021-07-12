Обезвредили "диверсантов": СБУ провела антитеррористические учения в рамках Sea Breeze

В частности, в учениях приняли участие подразделения СБУ, Военно-Морских Сил ВС Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, ВСУ, Нацгвардии, а также сводное подразделение противодействия диверсиям Anti-Sabotage group и представители органов местной власти.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на объектах критической инфраструктуры г. Измаил.

"Они захватили объект и осуществили огневое сопротивление во время высадки десанта морской пехоты на побережье Дуная. Сначала диверсантов заблокировали силы специальных операций ВСУ, а затем их обезвредил спецподразделение Вооруженных Сил",- говорится в сообщении.

Отмечено, что антитеррористическая операция по освобождению "заложников" проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза.

Так, группа "диверсантов" захватила в заложники работников Измаильского порта и забаррикадировалась в одном из зданий.

Кроме этого, группа вооруженных "террористов", которая забаррикадировалась в железнодорожном вагоне и прикрывалась заложниками, была обезврежена бойцами спецподразделения Нацполиции "Корд".

Еще две группы диверсантов, по легенде учений, пытались незаконно пересечь государственную границу Украины через реку Дунай и прорваться через один из международных пунктов пропуска.

Впрочем, штурмовым группам одного из спецподразделений СБУ удалось нейтрализовать диверсантов и освободить "заложников".

Фото: СБУ провела антитеррористические учения в рамках Sea Breeze (ssu.gov.ua)