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Знешкодили "диверсантів": СБУ провела антитерористичні навчання у межах Sea Breeze

Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області координаційна група Антитерористичного центру при СБУ провела масштабні тренування у межах навчань Sea Breeze-2021. Під час яких були знешкоджені "терористи" та "диверсійна група".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, у навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Військо-Морських Сил ЗС України, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії, а також зведений підрозділ протидії диверсіям Anti-Sabotage group та представники органів місцевої влади.

За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на об’єктах критичної інфраструктури м. Ізмаїл.

"Вони захопили об’єкт і здійснили вогневий опір під час висадки десанта морської піхоти на узбережжі Дунаю. Спочатку диверсантів заблокували сили спеціальних операцій ЗСУ, а потім їх знешкодив спецпідрозділ Збройних Сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що антитерористична операція зі звільнення "заручників" проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза.

Так, група "диверсантів" захопила у заручники працівників Ізмаїльського порту і забарикадувалася в одній із будівель.

Крім цього, група озброєних "терористів", яка забарикадувалася у залізничному вагоні і прикривалася заручниками, була знешкоджена бійцями спецпідрозділу Нацполіції "Корд".

Ще дві групи диверсантів, за легендою навчань, намагалися незаконно перетнути державний кордон України через річку Дунай та прорватися через один з міжнародних пунктів пропуску.

Втім штурмовим групам одного зі спецпідрозділів СБУ вдалося нейтралізувати диверсантів і звільнили "заручників".

Фото: СБУ провела антитерористичні навчання у межах Sea Breeze (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одесі 28 червня з участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань Sea Breeze-2021.

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