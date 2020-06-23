Обесточивание домов и оползни: последствия непогоды в Украине

В результате осложнения погодных условий в Украине произошло четыре оползня, и обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях. Для устранения последствий непогоды были привлечены бригады спасателей и облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Украине из-за дождя и сильных порывов ветра было обесточено 209 населенных пунктов в 7 областях. В частности, в Житомирской - 72, Киевская - 52, Черниговской - 29, Ивано-Франковской - 29, Черкасской - 19, Черновицкой - 5 и Кировоградской - 3.

Также в результате непогоды на территории 8 областей было повалено 26 деревьев, подтоплены 174 жилых домов, три хозяйственных построек, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, две улицы и одну автомобильную дорогу сообщением “Гринява-Голошина”.

Кроме того, в Украине произошло четыре оползня, что привело к разрушениям одного здания и двух пешеходных мостиков. Также на реке Черемош прорвало дамбу, из-за чего произошло подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 “Черновцы-Верховина”.

Как отмечается, спасатели откачали 4 тыс. 940 куб. м воды. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Напомним, в Карпатах из-за ухудшения погодных условий погибли трое людей.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что погода в Украине 23 июня будет дождливой, сегодня будут идти ливни и град с грозой.