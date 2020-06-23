Знеструмлення домів та зсуви грунту: наслідки негоди в Україні

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні сталось чотири зсуви ґрунту, та знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях. Для усунення наслідків негоди були залучені бригади рятувальників та обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Україні через дощ та сильні пориви вітру було знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях. Зокрема, у Житомирській - 72, Київська - 52, Чернігівській - 29, Івано-Франківській - 29, Черкаській - 19, Чернівецькій - 5 та Кіровоградській - 3.

Також внаслідок негоди на території 8 областей було повалено 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинків, три господарських будівель, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибну ділянку, дві вулиці та одну автомобільну дорогу сполученням “Гринява-Голошина”.

Крім того, в Україні відбулося чотири зсуви ґрунту, що призвело до руйнацій однієї будівлі та двох пішохідних містків. Також на річці Черемош прорвало дамбу, через що сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 “Чернівці-Верховина”.

Як зазначається, рятувальники відкачали 4 тис. 940 куб. м води. Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Нагадаємо, в Карпатах через погіршення погодних умов загинули троє людей.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що погода в Україні 23 червня буде дощовою, сьогодні йтимуть зливи та буде град з грозою.