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Войска РФ обстреляли Лисичанск и Северодонецк: в ряде зданий вспыхнули пожары

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Луганская область, Понедельник 16 мая 2022 17:15
Войска РФ обстреляли Лисичанск и Северодонецк: в ряде зданий вспыхнули пожары Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 16 мая, оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск из артиллерии. Снаряды попали в жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Гайдай рассказал, что по Северодонецку были нанесены очень мощные удары. Количество поврежденных домов еще выясняют. Спасатели ликвидировали пожар в здании склада местного научно-производственного объединения.

При этом в Лисичанске в результате обстрелов врага начался пожар в одном из жилых районов города. ГСЧС работает на месте.

Войска РФ обстреляли Лисичанск и Северодонецк: в ряде зданий вспыхнули пожарыОбстрелы Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, Северодонецк Луганской области подвергается обстрелам вражеской артиллерии уже третьи сутки. В субботу, 14 мая, снаряды оккупантов попали в один из жилых домов города, два человека погибли.

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Луганск Северодонецк Лисичанск Луганская ОГА Война России против Украины
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