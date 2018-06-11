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Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 необходимо 36 млн гривен, - ЦИК

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:14
Фото: Михаил Охендовский (РБК-Украина)
Фото: Михаил Охендовский (РБК-Украина)

По словам Охендовского, вопрос с финансированием необходимо решить до осени 2018 года

Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривен. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский, передает пресс-служба ЦИК.

Так, во время круглого стола "Киберугрозы для избирательного процесса в Украине" Охендовский отметил, что после кибератаки на информационные ресурсы избирательной комиссии в мае 2014 года вопросы защиты данных и оборудования, используемых органами управления избирательным процессом, получили более важное значение.

Глава ЦИК подчеркнул, что не все государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. Он отметил, что ЦИК в прошлом году так и не удалось убедить ни правительство, ни Верховную раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозами комиссии необходимо иметь современное оборудование.

"Сейчас, как и год назад, потребность в средствах на закупку соответствующего оборудования продолжает составлять около 36 млн гривен. Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014-м. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, США ожидают рассмотрения вопроса о назначении членов Центральной избирательной комиссии в Верховной раде Украины.

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Теги публикации: Михаил Охендовский, Центральная избирательная комиссия, кибербезопасность, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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