Для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 необхідно 36 млн гривень, - ЦВК

За словами Охендовського, питання з фінансуванням необхідно вирішити до осені 2018 року

Для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 році необхідно 36 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайло Охендовський, передає прес-служба ЦВК.

Так, під час круглого столу "Кіберзагрози для виборчого процесу в Україні" Охендовський зазначив, що після кібератаки на інформаційні ресурси виборчої комісії у травні 2014 року питання захисту даних та обладнання, які використовуються органами управління виборчим процесом, набули більш важливого значення.

Голова ЦВК підкреслив, що ще не всі державні органи зрозуміли серйозність викликів, які стоятимуть і перед ЦВК, і перед Україною у 2019 році. Він зазначив, що ЦВК торік так і не вдалося переконати ані уряд, ані Верховну раду у тому, що для успішної протидії сучасним кіберзагрозам комісії необхідно мати сучасне обладнання.

"Зараз, як і рік тому, потреба у коштах на закупівлю відповідного обладнання продовжує становити близько 36 млн гривень. Без запровадження нового обладнання та нових підходів до захисту власних інформаційних ресурсів у 2019 році Центральній виборчій комісії буде складніше гарантувати той рівень кібербезпеки виборів, який ми змогли гарантувати у 2014-ому. Діяти у цьому напрямку потрібно вже зараз - до осені цього року", - сказано у повідомленні ЦВК.

Нагадаємо, США очікують розгляду питання про призначення членів Центральної виборчої комісії у Верховній раді України.