Обескровлены, но опасны. "Динамо" сыграет против "ковидной" "Баварии" в ЛЧ

Для "Динамо" сейчас остаются ключевые два поединка в ЛЧ. Пока киевляне имеют лишь 1 очко и занимают последнее место. А чтобы надеяться хотя бы на третье место и выход в Лигу Европы нужно как минимум обыгрывать на выезде "Бенфику" в последнем туре. Но это при условии, что португальцы уступят сегодня "Барселоне". Если же нет, то для выхода в евровесну понадобится и положительный результат с "Баварией".

Благо, сейчас немцы не в лучшей форме. Мюнхенцев достаточно мощно скосил ковид из-за которого в Киев не приедут сразу семь игроков - Зюле и Станишич заболели, а Шупо-Мотинг, Кюизанс, Гнабри, Киммих и Мусиала находятся на карантина после контакта с инфицированными. Также не помощник "Баварии" Упамекано из-за дисквалификации, а участие Комана и Забитцера под вопросом - у них есть повреждения. На фоне этого немецкий гранд даже повторил антирекорд 14-летней давности - дважды подряд проиграв в чемпионате Германии командам из нижней части турнирной таблицы. В эти выходные баварцы уступили "Аугсбургу" 1:2, а до этого в начале октября уступила "Айнтрахту" с таким же счетом.

У "Динамо" особых потерь нет. Да и к матчу киевляне подходят в приподнятом настроении и отдохнувшими - свой матч УПЛ "бело-синие" играли в пятницу и легко разгромили "Черноморец" 6:1, что позволило вернуться на первое место в таблице. Да и дополнительную мотивацию игрокам "Динамо" искать не нужно.

"Мы играем против мюнхенской "Баварии", и этим все сказано. Какая может быть еще мотивация?", - отметил накануне встречи наставник киевлян Мирча Луческу.

При этом он добавил, что мюнхенцы также будут достаточно мотивированы.

"Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" завтра выиграть?", - сказал мистер.

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн надеется, что его подопечные не слишком расслабятся в матче с "Динамо" и продемонстрируют реакцию на поражение в Бундеслиге.

"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Да, встреча с "Динамо" уже не влияет на наш выход из группы и на нас не давит исход матча. Мы не испытываем никакого давления из-за поражения в поединке против "Аугсбурга". Теперь мы можем показать свою реакцию на тот матч", - сказал немецкий тренер.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Гармаш

"Бавария": Нойер - Павар, Ньянзу, Эрнандес, Ричардс - Горецка, Толиссо - Сане, Мюллер, Дэвис - Левандовски

Где смотреть

Поединок состоится в 19:45 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслироваться матч будет на платформе Megogo.